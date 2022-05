Pique nique au Château Vieille Tour, vigneron indépendant Laroque, 4 juin 2022, Laroque.

Pique nique au Château Vieille Tour, vigneron indépendant Château Vieille Tour 1 La Pradiasse Laroque

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-06 20:00:00 Château Vieille Tour 1 La Pradiasse

Laroque Gironde Laroque

EUR Aire de Pique-Nique sur le site de la Vieille Tour, avec possibilité de “repli” dans le chai

Journées Portes ouvertes de l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux les 4 et 5 juin, nous serons ouverts le lundi de Pentecôte

Location de VTT à assistance électrique et autres engins de mobilité douce (trottinettes, etc.)

Randonnée pédestre avec audio-guide GPS et/ou road-book détaillé

Terrain de Pétanque

Bar à Huîtres (Food-Truck) la Goélette le samedi 4 et le dimanche 5 juin

Dégustation de vin gratuite

+33 6 75 99 48 68

Château Vieille Tour

Château Vieille Tour 1 La Pradiasse Laroque

dernière mise à jour : 2022-05-17 par