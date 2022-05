Pique-nique au Château Parc du Château de Pierry Catégorie d’évènement: Marne

Parc du Château de Pierry, le dimanche 17 juillet à 11:30

Pique-nique au Château ———————- ### Dimanche 17 juillet, le Château de Pierry ouvre les portes de son jardin privé afin de vous accueillir pour son premier pique-nique musical. A cette occasion, un panier-repas pour 2 personnes comprenant un menu estival arrosé d’une bouteille de champagne Paul Gobillard vous est proposé. * Marchand de glaces * Buvette * Le tout ambiancé d’un orchestre de jazz * Parking 25 places * Evénement à partir de 11h30 à 18h00 * Ne sont pas autorisés autres softs ou boissons alcoolisées extérieurs (buvette sur place) **_Menu Pique-nique (pour 2 personnes)_** _Rémoulade de légumes, crevette, sablé de parmesan_ _Quinoa Gourmand : quinoa, graines de courge, baies de Gogi, pomme, concombre, poivron, tomate confite, poulet mariné, sauce ThaÏ_ **_Menu Pique-nique VEGETARIEN (pour 2 prsonnes)_** _Rémoulade de légumes, sablé de parmesan_ _Quinoa Gourmand : quinoa, graines de courge, baies de Gogi, pomme, concombre, poivron, tomate confite, sauce ThaÏ_ **_Menu Pique-nique ENFANT (âge limite 12 ans)_** _1 club sandwich, 1 paquet de chips, 1 petite bouteille d’eau, 1 ticket pour un soft, 2 tickets de glace_ **Tarif:** * Panier pique-nique 2 personnes: 90 euros * Panier pique-nique 2 personnes Végétarien: 90 euros * Panier pique-nique enfant ( âge limite 12 ans) : 15 euros _« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération »_

Dimanche 17 juillet à partir de 11h30, pique-nique musical au château de Pierry. Marchand de glaces pour les gourmands, buvette pour les grandes soifs et orchestre de Jazz pour une ambiance festive! Parc du Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Marne

2022-07-17T11:30:00 2022-07-17T18:00:00

