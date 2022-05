Pique nique au Château La Bertrande, vigneron indépendant Omet Omet Catégories d’évènement: Gironde

2022-06-04 12:00:00 – 2022-06-06 14:30:00

Omet Gironde Omet EUR Réservation souhaitable.

Dégustation de l’ensemble de notre gamme.

Mise à disposition de tables et chaises.

