Pique nique au château Caillou Château Caillou, 19 juin 2021-19 juin 2021, Barsac.

Pique nique au château Caillou

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Château Caillou

La Fédération des Vignerons Indépendant organise comme chaque année un évènement national : « **Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant®** ». Le principe est simple : Les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leurs exploitations pour un moment de partage et de convivialité. Chacun amène son pique-nique, et le vigneron offre ses vins et des animations. Cette année, cet évènement aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021. Dans ce cadre, nous souhaitions vous faire part de notre participation à cet évènement. Notre propriété familiale, le Château Caillou, Grand Cru Classé en 1855, situé à Barsac (33) ouvrira ses portes le **samedi 19 et le dimanche 20 juin (fête des pères), à partir de 11h30.** Dans un espace pique-nique aménagé pour l’occasion, nous accueillerons nos clients pour deux journées conviviales autour d’animations et de dégustations. **Nous proposerons des animations tout au long de la journée pour les grands comme pour les petits.** Animations en détail : • « Balade apéritive » : Cocktail maison à la main, nos visiteurs se baladeront dans les vignes en compagnie des propriétaires qui leur expliqueront les caractéristiques du terroir de Barsac et Sauternes. • Dégustations de vins de la propriété • Visites des installations techniques (cuviers, chai) • Dégustation à la barrique du Primeurs 2020 (en cours d’élevage) • Jeux concours avec des bouteilles de vin à gagner • Jeux extérieurs à disposition (Mölkyy, tennis de table) • Terrain de pétanque à disposition et possibilité de ramener ses propres jeux de société • Animations pour les enfants : chasse au trésor, ateliers olfactif, cahiers de jeux sur le vin, courses de petites barriques **Conditions de réservations :** Prix : Prestation gratuite Réservation : La **réservation est obligatoire**. Pour des raisons d’organisation et pour respecter les mesures sanitaires, nous limitons le nombre de personnes. Table de 6 personnes maximum, avec respect des distanciations. Limite des réservations : jeudi 17/06 à minuit Inscription : par téléphone au 05.56.27.16.38, par e-mail à [contact@chateaucaillou.com](mailto:contact@chateaucaillou.com), ou directement en ligne sur notre site internet : [https://www.chateaucaillou.com/oenotourisme/](https://www.chateaucaillou.com/oenotourisme/) Horaires : Rendez-vous à 11h30 au Château Caillou Page Facebook de l’évènement : [https://fb.me/e/4uumjRQN8](https://fb.me/e/4uumjRQN8)

sur réservation jusqu’au jeudi 17/06 à minuit

Les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leurs exploitations pour un moment de partage et de convivialité

Château Caillou D118, 33720 Barsac Barsac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:30:00 2021-06-19T17:00:00;2021-06-20T11:30:00 2021-06-20T17:00:00