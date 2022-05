Pique nique au Château Amanieu d’Albret Cardan Cardan Catégories d’évènement: Cardan

Gironde

Pique nique au Château Amanieu d’Albret Cardan, 4 juin 2022, Cardan. Pique nique au Château Amanieu d’Albret Cardan

2022-06-04 – 2022-06-04

Cardan Gironde Cardan EUR Dégustation des vins de la propriété.

Repas à la plancha prévue sur place.

Visites guidées du chai; tour à pied dans les vignes.

Aire de jeux pour enfants.

Abris intempéries. Dégustation des vins de la propriété.

Repas à la plancha prévue sur place.

Visites guidées du chai; tour à pied dans les vignes.

Aire de jeux pour enfants.

Abris intempéries. Dégustation des vins de la propriété.

Repas à la plancha prévue sur place.

Visites guidées du chai; tour à pied dans les vignes.

Aire de jeux pour enfants.

Abris intempéries. Château Amanieu d’Albret

Cardan

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cardan, Gironde Autres Lieu Cardan Adresse Ville Cardan lieuville Cardan Departement Gironde

Cardan Cardan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardan/

Pique nique au Château Amanieu d’Albret Cardan 2022-06-04 was last modified: by Pique nique au Château Amanieu d’Albret Cardan Cardan 4 juin 2022 Cardan Gironde

Cardan Gironde