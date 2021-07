Pique-nique au bord de l’Armance Tonnerre, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Tonnerre.

Pique-nique au bord de l’Armance 2021-09-12 09:30:00 – 2021-09-12 17:00:00 Site La Cascade Avenue Aristide Briand

Tonnerre Yonne

10 EUR Dès 9h30, partez en balade avec l’association Ici et Là pour une visite d’un tout autre genre : Une balade sonore « Entre Canal et Vignes ». Départ au site de la Cascade en passant par le canal puis sur les hauteurs au cœur du vignoble d’Epineuil. Muni de votre smartphone après téléchargement de l’application « Point d’ouïe » vous pourrez suivre la balade et écouter « chanter le canal ». Sur réservation, places limitées. Pour suivre la balade, assurez-vous d’avoir téléchargé l’application « Point d’ouïe » sur votre smartphone et d’être en possession d’écouteurs !

Site pour télécharger l’appli : https://ici-la-canaldebourgogne.fr/documents/

Retour pour 12h au site de la Cascade pour un pique-nique chaleureux et convivial au bord de l’Armance. Possibilité de réserver son panier pique-nique préparé par le traiteur Le Villonnais Gourmand. Tarifs : Panier adulte : 15€ / enfant (-12 ans) : 10€. Sur réservation paniers limités. Réservation avant le jeudi 9 septembre.

A partir de 14h : Découvrez le territoire du tonnerrois et du chablisien de manière ludique à l’aide d’une boîte à énigme.

15h : Visite de la jolie cité de caractère Tonnerre. Départ du site de la Cascade à Tonnerre. Tarif : 7€ – Gratuit (- 12 ans). Sur réservation places limitées.

contact@escale-chablis.fr

