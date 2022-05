Pique-nique animé

Pique-nique animé, 13 juillet 2022, . Pique-nique animé

2022-07-13 18:30:00 – 2022-07-13 Venez profiter d’un pique-nique musical en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale accompagnés de chants de marins par Les Gars de la Côte (uniquement le 13 juillet).

Apporter son pique-nique. Venez profiter d’un pique-nique musical en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale accompagnés de chants de marins par Les Gars de la Côte (uniquement le 13 juillet). Apporter son pique-nique. accueil.hermanville@orange.fr +33 2 31 36 18 00 Venez profiter d’un pique-nique musical en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale accompagnés de chants de marins par Les Gars de la Côte (uniquement le 13 juillet).

Apporter son pique-nique. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville