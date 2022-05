PIQUE-NIQUE – ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES Parc du château de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

PIQUE-NIQUE ORGANISE PAR L’ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES le 1ER MAI 2022 au CHATEAU de CHARBONNIERE Le dimanche 1er mai 2022, l’Accueil des villes françaises (AVF) propose aux nouveaux loirétains d’Orléans-Métropole ainsi qu’à ses adhérents un pique-nique « tiré du sac » suivi d’une balade digestive. Le rendez-vous est fixé à 12 H devant le château de Charbonnière, domaine de Charbonnière 45800 SAINT JEAN DE BRAYE A très bientôt pour ce moment convivial dans un parc agréable qui fleure bon le muguet ! Merci de vous inscrire à l’AVF par téléphone au 02 38 62 22 82, par courriel [avforleans@wanadoo.fr](mailto:avforleans@wanadoo.fr) ou sur place au 11 rue des pastoureaux 45000 Orléans Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : L, M, M, J de 14 H à 17 H et V de 14 H à 16 H

