Caudrot Caudrot Caudrot, Gironde Pique-nique à la ferme Caudrot Caudrot Catégories d’évènement: Caudrot

Gironde

Pique-nique à la ferme Caudrot, 5 septembre 2021, Caudrot. Pique-nique à la ferme 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 Vignobles Delong 1 Lieu-dit Majoureau

Caudrot Gironde EUR 23 23 Profitez d’un pique-nique convivial au sein de la propriété viticole du Château Majoureau à Caudrot.

Profitez d'un pique-nique convivial au sein de la propriété viticole du Château Majoureau à Caudrot.

Repas avec les produits des exposants et dégustation des vins du château.

