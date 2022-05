Pique-nique à Coullons- UTL Jean CHIBOUT Coullons Coullons Catégories d’évènement: Coullons

Coullons Loiret Université du temps libre (UTL) étaient destinées aux seniors, au cours des années 1990, le besoin a été ressenti de s’ouvrir à un plus large public disposant de temps libre, sans condition d’âge ni de diplôme. D’où un foisonnement d’appellations diverses : université du temps disponible, du temps libre, du tiers-temps, interâges, tous âges, du temps retrouvé…

Les sorties sont ouvertes également aux non adhérents . Pique-nique à Coullons organisé par UTL aura lieu le 2 juin près d’étang de la Plancherotte à Coullons. Et la participation est gratuite et l’apéritif est offert par l’UTL. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de Mireille au 02 38 67 68 83. Pique-nique à Coullons – UTL Jean CHIBOUT Université du temps libre (UTL) étaient destinées aux seniors, au cours des années 1990, le besoin a été ressenti de s’ouvrir à un plus large public disposant de temps libre, sans condition d’âge ni de diplôme. D’où un foisonnement d’appellations diverses : université du temps disponible, du temps libre, du tiers-temps, interâges, tous âges, du temps retrouvé…

