Pique-nique 2024 Un autre regard Parc de Port Breton Dinard, mercredi 15 mai 2024.

La solitude est un fléau et encore plus lorsque les personnes sont porteuses d’un handicap ou d’une fragilité. La période du Covid que nous avons traversé a renforcé cette dernière.

Après une première édition 2022 qui a été un succès, la commission communale d’accessibilité, présidée par madame Muriel Beziel, a souhaité renouveler cette année ce moment de rencontre convivial.

Ce temps d’échange et de partage autour d’un pique-nique permettra de mieux faire connaître toutes les associations dinardaises qui œuvrent pour que ces différences ne riment pas avec solitude. Elles agissent au quotidien pour de nombreux bénéficiaires et proposent des activités mais aussi une aide personnalisée dans différentes démarches administratives.

Qu’on soit en situation de handicap ou qu’on souhaite apporter sa contribution, la ville de Dinard invite chacun à venir avec son pique-nique au parc de Port-Breton le mercredi 15 mai 2024.

Les associations et les services de la Ville de Dinard CCAS, Handi-Dinard, la médiathèque L’ourse et Patrimoine proposeront de petites animations, des jeux, un parcours de sensibilisation et surtout une oreille bienveillante.

Des tables et des chaises seront mises à disposition.

Avec les associations APF Association des paralysés de France, Association Valentin Hauy, Le Sémaphore, Diadème, Association Jette moi un regard, Émeraude Voile Solidaire, MDPH.

mercredi 15 mai 2024

Parc de Port-Breton

Ouvert à tous

Apporter un pique-nique .

Parc de Port Breton 2 Rue de l’Isle Celée

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 12:00:00

fin : 2024-05-15 14:00:00



