Pique et pique et brode ! Atelier de punch needle Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Pique et pique et brode ! Atelier de punch needle Dax, 9 avril 2022, Dax. Pique et pique et brode ! Atelier de punch needle Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-09 16:30:00 Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes EUR 40 Grâce à une aiguille magique qui permet de broder en relief, venez vous initier au punch needle, une technique simple, ludique et très addictive entre le tissage et la broderie. Grâce à une aiguille magique qui permet de broder en relief, venez vous initier au punch needle, une technique simple, ludique et très addictive entre le tissage et la broderie. +33 6 29 79 92 70 Grâce à une aiguille magique qui permet de broder en relief, venez vous initier au punch needle, une technique simple, ludique et très addictive entre le tissage et la broderie. Carrément curieux

Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Ville Dax lieuville Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Pique et pique et brode ! Atelier de punch needle Dax 2022-04-09 was last modified: by Pique et pique et brode ! Atelier de punch needle Dax Dax 9 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes