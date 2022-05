Pipes et manivelles – Mobil’ Rétro Jurassienne Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura Saint-Claude EUR Pipes et manivelles – Mobil’ Rétro Jurassienne Dimanche 19 juin à Saint-Claude. 18ème édition de la Mobil’Rétro Jurassienne. Réservez votre journée du dimanche 19 juin 2022 pour venir voir la grande manifestation gratuite organisée par notre club PMS au centre-ville de saint-Claude. Spectacle de rue sur un thème encore tenu secret, expo de véhicules anciens et divers, restauration, buvette … Venez nombreux ! On vous attend ! Buvette et restauration

