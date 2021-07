Pipers revival – Weeds // Renewed breath #1 Point éphémère, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Première soirée d’un nouveau dispositif PCP (Poetic Clubbing // Conférence Performance) qui bouleverse les conventions théâtrales / clubbing. Pour cette première édition, découvrez Nightswimming, une performance qui cherche à redonner à la nuit toute sa dimension, et qui questionne notre rapport au vivant en nous sensibilisant à une métaphysique du mélange.

A la fin des années 60 en Italie, le Design Radical, une mouvance d’architectes rejetant l’idée de bâtiments purement fonctionnels, explore de nouvelles possibilités de développement architectural et imagine des espaces vecteurs de changement social et artistique. Ces bâtiments appelés « Pipers » sont pour la plupart des boîtes de nuit au sein desquelles éclot une contre-culture. Le premier Piper Club ouvre ses portes à Rome en 1965 et fait office de lieu d’expérimentation multimédia. C’est le point de rencontre des technologies audiovisuelles, du pop art et de la musique. D’autres boîtes ne tardent pas à ouvrir, des endroits comme L’Altro Mondo à Rimini, le Piper à Turin, Mach 2 et le Space Electronic du Gruppo 9999 à Florence organisent des événements comme des pièces de théâtre radicales, des performances musicales underground et de nombreuses autres tentatives d’expression artistique. Le Space Electronic a même un jardin cultivable.

En créant ce dispositif PCP (Poetic Clubbing // Conference Performance), je revendique cette filiation à la contre-culture italienne. A la confluence de différents champs (théâtre, philosophie, conférence, mix DJ, militantisme écologiste, art numérique), ma proposition est une invitation à vivre le club d’une façon résolument poétique. Pour cette première édition, la soirée se déroulera autour de trois thèmes : la mauvaise herbe, le souffle et la nuit. Entrelacer ces trois matériaux me permet d’interroger le dancefloor comme un espace de libération personnelle et collective, afin de question notre rapport au vivant et ainsi proposer de nouvelles perspectives pour créer du lien dans nos sociétés.

