Pip Millet Le Hasard Ludique, 11 mai 2022, Paris.

Le mercredi 11 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 21€*

Pip Millet en concert au Hasard Ludique ! Née à Manchester, l’auteure-compositrice-interprète Pip Millett a pris d’assaut le Royaume-Uni avec sa fusion émotionnelle et décontractée de R&B et de soul.

L’artiste a connu une année 2020 prolifique où elle a fait suite à son premier EP « Do Well » (2019) avec son deuxième EP saisissant « Lost In June » (2020). « Lost In June » est un projet important qui met en valeur un niveau de contrôle et de subtilité dans le style vocal, qui souligne pourquoi l’artiste est aujourd’hui considérée comme « l’une des nouvelles voix les plus excitantes du Royaume-Uni ».

Elle revient cette année avec un avant-goût de sa nouvelle musique à écouter dans “Ride With Me”. Pip s’affirme avec une grâce naturelle dans ce dernier single, en coupant les liens des relations qui ne lui servent plus. Des tonalités sulfureuses et sa voix intemporelle sont associées à un rythme enivrant produit par Charlie Perry (Jorja Smith, Olivia Dean, Maverick Sabre) pour créer un paysage sonore qui rend sa musique très addictive.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-23/pip-millet https://www.facebook.com/events/394820615815021/ https://www.facebook.com/events/394820615815021/ https://link.dice.fm/wa402a218fd1

pip millet