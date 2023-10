Piou Piou : la braderie à 2-5-10€ La REcyclerie Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Alerte bon plan : Rhabillez-vous pour l’hiver à petit prix avec une braderie seconde main à 2-5-10€ !

Rendez-vous les 14 & 15 octobre ✨

Ce qui vous attend :

Braderie de Vêtements de Seconde Main avec près de 5000 pépites : robe, top, pantalon Y2K, sweat, tee-shirts , jeans à seulement 2 €, 5 €, 10 € !

Une importante sélection de cuir de trench et de manteaux légers à 15 ou 20€ !

Des vêtements pour enfants, tout à 2 € !

Espace Tatouage, Gems, Nail Art : laissez libre cours à votre créativité avec des tatouages, des gems du nail art. Tout un espace dédié à la créativité et au selfcare !

Marché de Créateur·ices : Découvrez le travail exceptionnel d’artisan·es locaux et de créateur·ices indépendant-es. Des objets uniques faits à la main, des bijoux originaux, de l’art contemporain et bien plus encore. Vous trouverez des trésors uniques qui reflètent la diversité et la créativité de notre communauté artistique.

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/824802899341628/ https://www.facebook.com/larecyclerie2 https://www.facebook.com/larecyclerie2 https://www.facebook.com/events/824802899341628/

©La REcyclerie