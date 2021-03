Geneva Victoria Hall Geneva Piotr Anderszewski Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Piotr Anderszewski Victoria Hall, 4 mars 2021-4 mars 2021, Geneva. Piotr Anderszewski

Victoria Hall, le jeudi 4 mars à 20:00

**Piotr Anderszewski** piano Le programme sera communiqué ultérieurement.

Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, Stand Info Balexert

– Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-04T20:00:00 2021-03-04T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Geneva Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Ville Geneva