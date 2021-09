Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Piotki Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

« Piotki, c’est une voix singulière, douce illustrant à la guitare ses états-âmes et des histoires ciselées de personnages inventés ou bien réels. Portraits de funambule, aventures avec les filles ou voyages en bus, simplicité, charme, naturel et harmonica sont au programme de l’univers de cet auteur-rêveur aux textes touchants, autobiographiques ou imaginaires, petit-frère des Renaud, Souchon, Cabrel, Renan Luce ou Bénabar. Asseyez-vous, écoutez et laissez-vous transporter ! » Plus d’informations : [http://cafeculturelcitoyen.org/](http://cafeculturelcitoyen.org/) ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

