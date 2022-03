Pionniers de l’art africain contemporain INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 11 avril 2022, Paris.

Pionniers de l’art africain contemporain

du lundi 11 avril au mardi 12 avril à INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

À l’invitation de l’Institut national d’histoire de l’art, Riason Naidoo propose une rencontre consacrée aux figures pionnières de l’art africain contemporain. Autour de sessions s’intéressant aux artistes des années 1960-1970, aux collectifs et aux festivals qui ont marqué la dynamique de l’art de ces décennies, cette manifestation convie à des conversations plurielles avec les témoins, artistes, commissaires, critiques, historiennes et historiens de l’art. Cette pluralité de regards et d’expériences permettra de retracer des trajectoires singulières et des mouvements collectifs au moment où, avec la fin de la guerre froide et l’évolution de la politique mondiale, l’art africain contemporain a commencé à faire l’objet d’une attention internationale accrue. Dès les années 1960 – suivant une ou deux générations d’artistes africains influencés par les traditions modernistes avant eux –, nombre d’artistes ont commencé à interpréter la spécificité de leurs contextes locaux et de leurs parcours personnels face à une scène artistique internationale, comme Alexander Boghossian (Éthiopie) et Ibrahim El-Salahi (Soudan). Plus tard, les autodidactes Malangatana Ngwenya, du Mozambique, et Chéri Samba, de la République démocratique du Congo, ont façonné des visions artistiques non conformistes. Uche Okeke, du Nigéria, était l’une des stars de cette génération pionnière, avec son compatriote Twins Seven Seven. Vincent Kofi du Ghana, Joe Ouakam et Iba N’Diaye du Sénégal, Sydney Kumalo, Gladys Mgudlandlu et Dumile Feni d’Afrique du Sud, Thomas Mukarobgwa et Joseph Ndandarika du Zimbabwe ne sont que quelques-unes des autres grandes icônes de cette génération. **Responsable de la programmation** Riason Naidoo (chercheur, curateur d’art contemporain), chercheur invité à l’INHA en 2020 **Parmi les intervenants** Barrymore Anthony Bogues (université Brown, Providence), Raphael Chikukwa (galerie nationale du Zimbabwe, Harare), N’Goné Fall (architecte et commissaire d’exposition), Sarah Frioux-Salgas (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Portia Malatjie (université du Cap – Fondation Norval, Cap – Hyundai Tate Research Centre), Marilyn Nance (artiste), Malick Ndiaye (université Cheikh-Anta-Diop – musée Théodore-Monod d’art africain, Dakar), Elvira Dyangani Ose (musée d’art contemporain de Barcelone), Mario Pissarra (Africa South Art Initiative), Paraska Tolan Szkilnik (université de Suffolk, Ipswich), Cédric Vincent (école des Beaux-Arts de Toulon), Mongane Wally Serote (artiste)

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 2 rue Vivienne, Paris



