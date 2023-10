Cet évènement est passé Pionniers de la radioactivité – Fête de la science 2023 Jardin des Plantes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pionniers de la radioactivité – Fête de la science 2023 Jardin des Plantes Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit sous condition Groupe limité à 20 participants – visite gratuite sur inscription indispensable Du Jardin des plantes au campus Curie en passant par l’ESPCI où fut découvert le radium, avec PARCOURS DES SCIENCES, visite commentée dans les pas des Curie, de Becquerel et des pionniers de la radioactivité. Du Jardin des plantes au campus Curie en passant par l’ESPCI où fut

découvert le radium, visite commentée dans les pas des frères Curie, de

Becquerel et des pionniers de la radioactivité. Ne comprend pas la visite du

Musée Curie Rendez-vous

: 47 rue Cuvier 75005 – Durée de la visite : 2 h Jardin des Plantes 47 rue Cuvier 75005 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr +33626574312 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences contact.parcours@laposte.net

