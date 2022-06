Pionniers de la radioactivité – Festival 2022 Jardin des Plantes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pionniers de la radioactivité – Festival 2022 Jardin des Plantes, 6 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 10h00 à 12h00

Le lundi 06 juin 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit Le nombre de participants est limité à 20 pour chaque promenade

Pionniers de la radioactivité – Festival 2022 – Promenades scientifiques par Parcours des sciences Du Jardin des plantes au campus Curie en passant par l’ESPCI où fut découvert le radium, visite commentée dans les pas des frères Curie, de Becquerel et des pionniers de la radioactivité. Ne comprend pas la visite du Musée Curie Jardin des Plantes 47 rue Cuvier 75005 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr 06 26 57 43 12 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences http://WWW.PROMENADES-SCIENTIFIQUES.FR

