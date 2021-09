Pioche musicale de la compagnie “Note contre Note” La Réole, 11 septembre 2021, La Réole.

Pioche musicale de la compagnie “Note contre Note” 2021-09-11 – 2021-09-11

La Réole Gironde

Le projet de spectacle d’opérette “Le théâtre Boum dans la tourmente”, titre quelque peu prémonitoire au vu des événements sanitaires,mis en route en 2019 reporté en 2020 puis 2021, finalement sera donné « sans doute » en janvier 2022.

Mais la Compagnie “Note contre Note” impatiente de retrouver la scène, a décidé de piocher dans son répertoire et de partager quelques airs romantiques, exquis et espiègles avec vous au sortir de cette longue « hibernation ».

Pourtant, incapables de nous mettre d’accord dans ce méli-mélo de partitions, nous nous sommes dit : quoi de mieux qu’un tirage au sort. Alors c’est à vous public de jouer ce soir…aux cartes musicales . Bien sûr, ces cartes sont placées sous contrôle sanitaire et les heureux volontaires en deviendront les heureux propriétaires : cadeau de la compagnie !

Bonne soirée et bonne pioche !

+33 5 56 71 69 51

L’Art en campagne

