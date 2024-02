Apérotaf – Cojob Pioche – Bar de jeux coopératifs Nantes, mercredi 7 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-07 18:00 –

Gratuit : non

Ce rendez-vous, ouvert à tout public, permettra d’échanger sur les retours d’expériences des jobeurs et jobeuses de la promo de janvier « Les Chom’Heureux·ses » de Cojob. Ce sera aussi l’occasion de partager des bons plans, de rencontrer du monde et d’élargir son réseau dans une ambiance conviviale !

Pioche – Bar de jeux coopératifs Centre Ville Nantes 44000

https://cojobnantes.fr/