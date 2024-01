Dixit Impro – Compagnie des Artistes Très Sauvages Pioche – Bar de jeux coopératifs Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 19:00 –

Gratuit : oui Consommation obligatoire.

À l’occasion des 4 ans du spectacle « Dixit Impro », la Compagnie des Artistes Très Sauvages propose une représentation à Nantes. Ce spectacle est une adaptation du célèbre jeu de société « Dixit » en spectacle d’impro à la fois ludique et poétique, non officiel mais avec l’autorisation de l’éditeur Asmodée. Il a été joué 15 fois à Paris à l’Improvi’Bar et est prévu pour la saison 2024-2025 au Théâtre des Blancs Manteaux à Paris.Le principe du spectacle est très proche du jeu de société. À partir d’une carte tirée secrètement parmi les cartes du jeu, les comédiens vont faire une improvisation de quelques minutes. Cette carte sera ensuite mélangée à 4 autres cartes tirées au hasard. Charge au public de trouver quelle carte a servi de thème. S’il trouve trop facilement ou ne trouve pas, les comédiens ont perdu. S’il hésite, les comédiens ont gagné. Ce processus est rejoué 6 ou 7 fois dans le spectacle, amenant à un jeu entre les comédiens et le public, entrecoupé d’impros qui, en raison de la richesse des cartes, ont souvent une portée très poétique.Un spectacle familial pour passer un bon moment.

Pioche – Bar de jeux coopératifs Centre Ville Nantes 44000