Randonnée sur le chemin de pèlerinage de Compostelle GR653 Samedi 16 septembre, 09h00 Pioch de Trémoulèdes – Les Trois Arbres Gratuit. Sur inscription, animaux non admis même en laisse, poussettes/fauteuils non adaptés. Départ à 9h00 depuis la salle des fêtes. Un repas tiré du sac est prévu au retour à 13h00, dans le jardin de la salle des fêtes.

Randonnée en direction du Pioch de Trémoulèdes (durée : 3 à 4 heures – 11 km – dénivelé : 235 m – Aucune difficulté particulière) organisée par la Municipalité de Montarnaud en collaboration avec l’association Rando Montarnaud, sur le Chemin de Pèlerinage de Compostelle GR653.

Pioch de Trémoulèdes – Les Trois Arbres Croix de Pélisse, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 55 40 84 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montarnaud.fr »}] Le Pioch des Trémoulèdes est un promontoire étonnant avec trois arbres en son centre. Il offre une vue à 360° sur Montpellier puis vers le Pic St Baudille et enfin vers le Nord et le Pic St-Loup. Accès par le Circuit de Randonnée GR653 Chemin de Saint-Jacques – Aire de stationnement au niveau de la Croix de Pélisse sur la D111 – Altitude 262 m.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

©Hélène Bonnier