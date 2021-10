Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Pintxo prod’ Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Pintxo prod’ Ascain, 18 novembre 2021, Ascain. Pintxo prod’ 2021-11-18 – 2021-11-18

Ascain Pyrénées-Atlantiques

Pintxo prod'
2021-11-18

Rencontre conviviale entre producteurs et créateurs, partenaires de l'association Brin d'herbe.

