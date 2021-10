Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Pintxo philo Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Olatz Pérez nous propose un pintxo pote philosophique en euskera

Olatz Pérez nous propose un pintxo pote philosophique en euskera
Borderline Fabrika
64 Boulevard de Gaulle, hendaye
Hendaye
Pyrénées-Atlantiques

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T20:00:00

