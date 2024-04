Pint of science – Quand la nature inspire la science La Reine de Coeur Rennes, mercredi 15 mai 2024.

Pint of science – Quand la nature inspire la science Venez parler chimie biosourcée et biomimétisme avec Thierry Benvegnu et Franck Artzner au bar La Reine de coeur le 15 mai à partir de 19h ! Mercredi 15 mai, 18h30 La Reine de Coeur Inscription obligatoire (2 euros)

Début : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Venez explorer comment la chimie biosourcée peut remplacer les ressources fossiles et comment le biomimétisme s’inspire de la nature pour créer des solutions innovantes. Des cosmétiques éco-responsables aux matériaux bioinspirés, plongez dans l’avenir de la science inspirée par la nature.

Thierry Benvegnu, professeur à l’ENSCR, vous parlera de… la chimie biosourcée ! Elle propose des innovations technologiques issues de matières premières végétales tout en répondant à des enjeux de développement durable.

Franck Artzner, directeur de recherche CNRS à l’IPR, vous parlera du biomimétisme qui cherche à comprendre et reproduire ces mécanismes pour générer des matériaux fonctionnels.

L’évènement se tiendra au 48 rue de Saint-Brieuc, au bar La Reine de Coeur, à Rennes le 15 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

La Reine de Coeur 48 Rue de Saint-Brieuc rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Pint of science 2024