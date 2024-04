Pint of science – On se fait une mousse ? La Reine de Coeur Rennes, lundi 13 mai 2024.

Pint of science – On se fait une mousse ? Une petite mousse, quoi de plus simple et de plus familier ? Isabelle Cantat vous parle de ce matériau aux propriétés mal connues le 13 mai au bar La Reine de Coeur à partir de 19h ! Lundi 13 mai, 18h30 La Reine de Coeur Inscription obligatoire (2 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T18:30:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-13T18:30:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

Assemblages de bulles dans un liquide, les mousses commencent à révéler leurs propriétés physico-chimiques. Venez en apprendre plus à leur sujet afin de pouvoir ensuite… vous faire mousser !

Isabelle Cantat, professeure à l’Université de Rennes (IPR), vous parlera de la mousse, ce matériau léger, isolant, mou, appétissant, agréable au toucher… et mystérieux ! A quelle vitesse se déplace le liquide entre les bulles de gaz ? Elle cherche ! Venez faire le pleins de questions, de réponses et de bulles !

L’évènement se tiendra au 48 rue de Saint-Brieuc, au bar La Reine de Coeur, à Rennes le 13 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

La Reine de Coeur 48 Rue de Saint-Brieuc rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

