Pint of Science Martigues, 9 mai 2022, .

Pint of Science Martigues

2022-05-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-11 22:00:00 22:00:00

2 2 Au programme :



• Le 09 mai à 19h30 :

Le Paradoxe de Fermi, sommes nous seuls dans l’Univers ?



Appliquant un principe Copernicien, on peut penser que la vie, y compris intelligente, est très répandue dans l’Univers. Ainsi de nombreuses civilisations technologiques ont pu émerger, en particulier bien avant la nôtre, et donc avoir largement le temps de coloniser la Galaxie. Se présente alors le paradoxe posé par le grand physicien E. Fermi dès 1950 : « Où sont-elles ? ». Nous aborderons cette question à la lumière des dernières découvertes sur les exoplanètes et l’histoire de notre Galaxie. Si certaines solutions au paradoxe sont assez simples, d’autres nous interpellent sur notre avenir…



• Le 10 mai à 19h30 :

Derrière les murs du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille



Découverte du fonctionnement du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

Haut lieu français du développement instrumental de nombreux télèscopes et sondes spatiales, il est aussi un centre de recherche reconnu pour ses travaux en cosomologie, planétologie, exo-planétologie.



• Le 11 mai à 19h30 :

La neuvième planète peut-elle être un trou noir ?



Diverses observations d’objets au delà de l’orbite de Neptune indiquent la présence d’une planète supplémentaire dans le système solaire.Mais malgré nos télescopes de plus en plus sophistiqués, cette planète reste introuvable.

Est-il possible que cette planète introuvable soit en réalité un trou noir ?

Quel serait ses caractéristiques et comment aurait-il pu se former ?

Nous vous proposons d’explorer cette hypothèse.

Venez écouter des scientifiques vous parler de leurs recherches dans un cadre relax. Pas de connaissances en science requises !

Au programme :



• Le 09 mai à 19h30 :

Le Paradoxe de Fermi, sommes nous seuls dans l’Univers ?



Appliquant un principe Copernicien, on peut penser que la vie, y compris intelligente, est très répandue dans l’Univers. Ainsi de nombreuses civilisations technologiques ont pu émerger, en particulier bien avant la nôtre, et donc avoir largement le temps de coloniser la Galaxie. Se présente alors le paradoxe posé par le grand physicien E. Fermi dès 1950 : « Où sont-elles ? ». Nous aborderons cette question à la lumière des dernières découvertes sur les exoplanètes et l’histoire de notre Galaxie. Si certaines solutions au paradoxe sont assez simples, d’autres nous interpellent sur notre avenir…



• Le 10 mai à 19h30 :

Derrière les murs du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille



Découverte du fonctionnement du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

Haut lieu français du développement instrumental de nombreux télèscopes et sondes spatiales, il est aussi un centre de recherche reconnu pour ses travaux en cosomologie, planétologie, exo-planétologie.



• Le 11 mai à 19h30 :

La neuvième planète peut-elle être un trou noir ?



Diverses observations d’objets au delà de l’orbite de Neptune indiquent la présence d’une planète supplémentaire dans le système solaire.Mais malgré nos télescopes de plus en plus sophistiqués, cette planète reste introuvable.

Est-il possible que cette planète introuvable soit en réalité un trou noir ?

Quel serait ses caractéristiques et comment aurait-il pu se former ?

Nous vous proposons d’explorer cette hypothèse.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par