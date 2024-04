Pint of science – L’Univers en focale La Reine de Coeur Rennes, mardi 14 mai 2024.

Comment l’univers s’est-il formé, quelle est sa composition et à quoi ressembleront ses derniers instants ? Erwann Carvou répondra à ces questions le 14 mai au bar La Reine de Coeur à 19h ! Mardi 14 mai, 18h30 1

https://pintofscience.fr/event/lunivers-en-focale

Du 2024-05-14 18:30 au 2024-05-14 21:00.

Plongez dans les mystères de son évolution et embarquez pour un voyage visuel à travers galaxies et nébuleuses, offrant une perspective inédite sur notre compréhension de la planète Terre.

Erwann Carvou, maître de conférences à l’Université de Rennes (IPR), vous parlera de l’histoire de l’Univers. Mais comment seront ses derniers instants ? Chauds comme sa naissance ? Froids et mornes ? Vide ? Nous verrons l‘évolution de l’univers, de sa naissance au temps présent ainsi que ses fins possibles et comment son contenu, matière et énergie, a influencé et influencera son évolution, déterminant ses derniers instants.

L’évènement se tiendra au 48 rue de Saint-Brieuc, au bar La Reine de Coeur, à Rennes le 14 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

La Reine de Coeur 48 Rue de Saint-Brieuc rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine