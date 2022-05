Pint of Science : Les Scientifiques débarquent dans les Bars : El Seneca Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Pint of Science : Les Scientifiques débarquent dans les Bars : El Seneca Romans-sur-Isère, 10 mai 2022, Romans-sur-Isère. Place Jules Nadi El Séneca

2022-05-10 19:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR 2 2 L’entraide inter-espèce au verger :

avec Stéphanie Drusch et Sylvaine Simon !



Comment repenser les vergers pour les protéger des maladies et des ravageurs tout en évitant les pesticides …. Place Jules Nadi El Séneca Romans-sur-Isère

