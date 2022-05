Pint of Science : Le plus grand festival de science mondial dans les bars

Pint of Science : Le plus grand festival de science mondial dans les bars

2022-05-11 – 2022-05-11 Pint of science est le plus grand festival de science mondial dans les bars Beauvais sera donc l’une des scènes d’un événement convivial qui se déroule simultanément dans 25 pays et 33 villes, pour 171 soirées. La biologie, la géographie et la neuropsychologie sont au programme cette année, avec des approches étonnantes, à la rencontre du corps, du changement climatique ou encore de l’improvisation. Quatre professionnels seront présents à Beauvais, deux par soirée Mardi 10 mai, 19h : “Décoder le monde”

– Jeu de cartes pour développement durable, par Bénédicte Bucher (Chercheuse IGN)

– Protéines : poussez pas, y’aura de la place pour tout le monde, par Etienne Coyaud (Chercheur INSERM, Université de Lille) Mercredi 11 mai, 19h : “L’impro vue par 2 pros” – Improviser, ça s’apprend…et scientifiquement en plus ! par Julie de Wever (Chercheuse doctorante UPJV – SimUSanté – CHU Amiens Picardie) et Mathieu Hainselin (Chercheur, Maître de conférences UPJV) (Chercheur INSERM, Université de Lille) Réservations (sous réserve des places disponibles) sur internet (pintofscience.fr) avec participation de 2 euros pour les frais de l’association. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

