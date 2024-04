Pint of Science – Le cerveau en images L’Amaryllis Rennes, mercredi 15 mai 2024.

Pint of Science – Le cerveau en images Comment comprendre et interagir avec notre cerveau ? Venez à la rencontre d’Elise Bannier, Camille Muller et Jérémy Lefort-Besnard à L’Amaryllis le 15 mai prochain dès 19h ! Mercredi 15 mai, 18h30 L’Amaryllis Inscription obligatoire (2 euros)

Début : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Depuis l’acquisition d’images de notre cerveau au décodage de notre propre activité cérébrale explorons plus en détail les outils qui nous permettent d’en savoir plus sur le chef d’orchestre de notre corps.

Faites connaissance de votre cerveau avec Elise Bannier, chercheuse EMPENN à l’IRISA, en apprenant davantage sur les outils d’imagerie cérébrale.

Camille Muller et Jérémy Lefort-Besnard, post-doctorants EMPENN à l’IRISA, vous parleront de la neuro-imagerie et des récentes avancées dans le domaine dont l’intelligence artificielle.

L’évènement se tiendra au 12 Carrefour Jouaust, à L’Amaryllis, à Rennes le 15 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

L'Amaryllis 12 Carrefour Jouaust Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Image par kalhh de Pixabay