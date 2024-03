Pint of science – IA et travail : humain augmenté ou diminué ? Quai des Savoirs Toulouse, mardi 14 mai 2024.

Pint of science – IA et travail : humain augmenté ou diminué ? Pour Pint of Science, le Quai des Savoirs propose deux soirées « Star tech » au Café Euclide, sur le thème de l'intelligence artificielle. Mardi 14 mai, 19h00

Pour Pint of Science, le Quai des Savoirs propose deux soirées « Star tech » au Café Euclide, sur le thème de l’intelligence artificielle.

Et si on sortait la science et les scientifiques hors des murs du labo pour s’installer dans les pubs ? Pint of Science est un festival international, organisé en France par une association à but non lucratif. Pour sa 11ème édition, c’est plus de 40 villes en France qui proposeront un espace aux chercheurs et au public pour se réunir, être curieux, et discuter de la recherche dans un environnement détendu en dehors de laboratoires ou de salles de conférence intimidantes.

Soirée du 14 mai – IA et travail : humain augmenté ou diminué ?

Les Sciences Humaines et Sociales étudient depuis longtemps les questions relatives à la transformation du travail. Comment l’IA s’inscrit-elle dans cette évolution ? Quelles spécificités présente-t-elle ?

Première intervention : L’IA au travail : un outil ordinaire ou révolutionnaire ? avec Mélanie-Morgane Biencourt (Doctorante en Ergonomie, CERTOP (CNRS, Université Jean Jaurès, UT3 Paul Sabatier))

Et si l’intelligence artificielle (IA) devenait un outil ordinaire au travail ? Depuis son arrivée sur la scène médiatique, l’IA soulève de nombreuses questions. Mais quels changements l’IA pourrait-elle entraîner dans le monde du travail ? Comment une analyse du travail au plus près du terrain permet-elle de s’interroger sur des futurs souhaitables pour les travailleurs et travailleuses ?

Ce que la machine parlante veut dire avec Yann Ferguson (Docteur en sociologie à Inria et chercheur associé au CERTOP (CNRS, Université Jean Jaurès, UT3 Paul Sabatier))

Les machines parlantes sont des constructions sociales autant que des objets techniques. Nous en interrogerons quatre : la première masque l’accent des téléopérateurs, la deuxième assiste des commerciaux d’une caisse régionale d’un groupe bancaire, la troisième des opérateurs industriels en situation de travail. La dernière est… ChatGPT. Que nous révèlent-elles sur le monde social ?

14 mai

Ouverture des portes à 19h, début des interventions 19h45, fermeture à 22h30

Soirée au Café Euclide, sur inscription, 2€

Réservation sur le site de Pint of Science (ticket en vente le 8 avril)

Partenaire : Pint of Science, Café Euclide

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse