Pint of science – Faites des gosses ? La cavale Rennes, mercredi 15 mai 2024.

Pint of science – Faites des gosses ? Quelles sont les dernières avancées technologiques ? Quel impact sur l’assistance médicale à la procréation ? Comment seront les bébés de demain ? Célia Ravel vous répond le 15 mai à La Cavale à 19h! Mercredi 15 mai, 18h30 La cavale Inscription obligatoire (2 euros)

Deux spécialistes nous apportent leur connaissances sur un sujet à la fois empreint de croyances, connecté aux valeurs propres de chacun.e, et pleinement relié à la recherche d’égalité entre les femmes et les hommes. Et ensuite ? Tout va bien se passer, juste rien comme prévu.

Célia Ravel, professeure à l’IRSET et praticienne hospitalière au CHU de Rennes, vous parlera de la révolution de la reproduction humaine. L’infertilité est devenue un enjeu de santé publique. La possibilité de manipuler les gamètes et les toutes premières cellules de l’embryon humain en laboratoire permet d’envisager des voies thérapeutiques extraordinaires tout en soulevant de nombreuses questions éthiques.

L’évènement se tiendra au 2 Rue de Redon, au bar La Cavale, à Rennes le 15 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

La cavale 2 Rue de Redon Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

