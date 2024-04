Pint of science – Démystifier les nouvelles technologies Le Saint-Germain Rennes, mardi 14 mai 2024.

Pint of science – Démystifier les nouvelles technologies Rejoignez Léa Pillette et Caroline Pinte pour déconstruire les mythes autour de l’intelligence artificielle et du contrôle cérébral ! Rdv au bar Saint Germain le 14 mai à partir de 19h ! Mardi 14 mai, 18h30 Le Saint-Germain Inscription obligatoire (2 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T18:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T18:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Lors de cette soirée, vous explorerez les réseaux de neurones, ainsi que les répercussions éthiques de la génération d’images. Ensuite, vous verrez comment démêler le vrai du faux autour du fonctionnement du cerveau et des interfaces cerveau-ordinateur (ICO).

Léa Pillette, chercheuse à l’Inria, vous expliquera comment les recherches sur les interfaces cerveau-ordinateur permettent déjà à des personnes d’apprendre à contrôler leur propre activité cérébrale, souvent dans un objectif thérapeutique.

Caroline Pinte, doctorante à l’IRISA, vous expliquera dans un premier temps les grands principes de l’apprentissage automatique. Elle vous parlera ensuite des réseaux de neurones convolutionnels puis des avancées en génération d’images !

L’évènement se tiendra au 9 place Saint-Germain, au bar Le Saint Germain, à Rennes le 14 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

Le Saint-Germain 9 place Saint-Germain Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://pintofscience.fr/event/demystifier-les-nouvelles-technologies »}] [{« link »: « https://www.inria.fr/fr »}, {« link »: « https://www.irisa.fr/ »}]

recherche science

Image par Tung Nguyen de Pixabay