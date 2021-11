Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PINT OF ACOUSTICS – ONOMATOPONS L’ACOUSTIQUE ! Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

PINT OF ACOUSTICS – ONOMATOPONS L’ACOUSTIQUE ! Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans. PINT OF ACOUSTICS – ONOMATOPONS L’ACOUSTIQUE ! Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Le Mans

2022-01-27 19:00:00 – 2022-01-27 Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Association RamDam et Le Mans Université proposent

« Onomatopons l’acoustique ! »

Jeudi 27 janvier à 19h – Le Barouf

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public

°°°°°

Olivier Robin est professeur adjoint à l’université de Sherbrooke, Québec, Canada. A partir de quelques classiques de la bande dessinée nous présentant les grands domaines de l’acoustique, en se focalisant sur les onomatopées et le codage du son dans la bande dessinée, vous découvrirez certains effets étonnants en termes de symbolisme sonore. Vous pourrez aussi comprendre comment certaines onomatopées représentent, par exemple, la longueur d’onde. Dans une ambiance conviviale et détendue, préparez-vous à chanter en utilisant des notations musicales peu courantes, et inspirées des onomatopées ! Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Association RamDam et Le Mans Université proposent

« Onomatopons l’acoustique ! »

Jeudi 27 janvier à 19h – Le Barouf

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public

°°°°°

Olivier Robin est professeur adjoint à l’université de Sherbrooke, Québec, Canada. A partir de quelques classiques de la bande dessinée nous présentant les grands domaines de l’acoustique, en se focalisant sur les onomatopées et le codage du son dans la bande dessinée, vous découvrirez certains effets étonnants en termes de symbolisme sonore. Vous pourrez aussi comprendre comment certaines onomatopées représentent, par exemple, la longueur d’onde. Dans une ambiance conviviale et détendue, préparez-vous à chanter en utilisant des notations musicales peu courantes, et inspirées des onomatopées ! Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Ville Le Mans lieuville Le Barouf 8 Rue Victor Bonhommet Le Mans