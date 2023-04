Fresque Graff en plein air / MENdO Pinsaguel Pinsaguel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Fresque Graff en plein air / MENdO Vendredi 12 mai, 18h00 Pinsaguel Accès gratuit sur inscription. Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30 En partenariat avec la commune de Pinsaguel Tout public MENdO, graff

Initiation à l’art urbain et aux techniques du graffiti avec l’artiste MENdO lors d’un atelier ouvert à tous sur un mur de la commune de Pinsaguel.

Venez-vous essayer à la bombe aérosol en famille et participer à cette œuvre collective autour de la thématique de l’univers du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Lieu communiqué lors de l’inscription

Inscription sur www.mediatheque.mairie-pinsaguel.com Site web : https://www.facebook.com/mendo.mendo.334 INFORMATIONS PRATIQUES

