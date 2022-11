VERNISSAGE MUSICAL // LALA LA GRANDE FAMILLE, 24 novembre 2022 19:00, Pinsaguel.

Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Exposition du 2 novembre au 31 décembre avec vernissage musical pour le Festival.

L’artiste LaLa, (Alexandra Gallardo) est chanteuse et peintre. Si l’art plastique à toujours accompagné sa vie (sculptures, land art, dessins…), c’est la musique qui a principalement dirigé ses pas jusqu’en 2018. Elle devient alors animatrice en centre de loisirs et s’inspire des enfants pour développer son art. La rencontre avec la gouache solide, en 2021, est une révélation. En un an, elle peindra plus de cent tableaux dans des styles aussi riches et variés qu’improbables. Abstraits, portraits, cubismes, collages… Chacune de ses œuvres est une explosion de sens, d’inventivité extraordinaire, exquises esquisses d’horizon, qui plonge le spectateur au plus profond de ses émotions. Sa voix de chanteuse semble sortir des tableaux comme pour exprimer tantôt l’amour, l’humour, l’absurde, la mort, ou encore l’engagement.

LA GRANDE FAMILLE 12 rue d’Andorre, 31120 Pinsaguel 31120 Pinsaguel Haute-Garonne

05.34.53.27.43

jeudi 24 novembre – 19h00 à 23h30