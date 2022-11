FRED PACO LA GRANDE FAMILLE, 25 novembre 2022 20:30, Pinsaguel.

Vendredi 25 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

A bâbord toute ! Souquez ferme ! Et hissez les pavillons !

Fred Paco (auteur compositeur interprète) nous emmène à bord de son deuxième album

« Courir Le Monde ». Il nous chante ainsi les différents voyages heureux ou malheureux des femmes et des hommes du monde actuel. Il est accompagné sur scène de sa guitare folk et d’ondes sonores rythmiques. Les mélodies se retiennent en traversant plusieurs courants pop, folk ou rock. Les textes sont à la fois personnels, universels, poétiques et engagés.

« Courir Le Monde » est une ode au voyage, à la pensée et à la liberté.

Le voyage est toujours une aventure humaine riche d’expériences, une histoire de vie qui nous transforme, qui nous fait partir d’un état pour en trouver un autre.

Cet album « Courir Le Monde » nous rappelle aussi que le voyage est motivé par le besoin d’évasion et le besoin de fuir pour sauver sa peau. En espérant vous embarquez.

Facebook : https://www.facebook.com/fred.paco.37

Lien d’écoute : https://fredpaco.bandcamp.com/?fbclid=IwAR2RiwbMN8akGH9GuFVTaeEb5UuOV0kDpItfwdc9amcbP6_b1CYOLF_BuwE

LA GRANDE FAMILLE 12 rue d’Andorre, 31120 Pinsaguel 31120 Pinsaguel Haute-Garonne

05.34.53.27.43

vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h30