Concert » Bestiaire » Oeuvres du Moyen-Age à nos jours Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, 28 juillet 2023, Pinsac.

Œuvres a cappella de la Renaissance à nos jours

Plusieurs œuvres sur le thème des animaux de Josquin Desprez, Francis Poulenc, Marie-Madeleine Chevalier- Duruflé, Johann Hermann-Shein, Etienne Daniel, Zoltan Kodaly, Orlando Gibbons, Claudio Monteverdi, Stephen Hatfield, John T. Edel, Henri Salvador, Lennon McCartney, Jean-Christophe Rosaz, Nathalie Biarnés, ….

2023-07-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Pinsac 46200 Lot Occitanie



a cappella works from the Renaissance to the present day

Several works on the theme of animals by Josquin Desprez, Francis Poulenc, Marie-Madeleine Chevalier- Duruflé, Johann Hermann-Shein, Etienne Daniel, Zoltan Kodaly, Orlando Gibbons, Claudio Monteverdi, Stephen Hatfield, John T. Edel, Henri Salvador, Lennon McCartney, Jean-Christophe Rosaz, Nathalie Biarnés, …

obras a capella desde el Renacimiento hasta nuestros días

Varias obras sobre el tema de los animales de Josquin Desprez, Francis Poulenc, Marie-Madeleine Chevalier- Duruflé, Johann Hermann-Shein, Etienne Daniel, Zoltan Kodaly, Orlando Gibbons, Claudio Monteverdi, Stephen Hatfield, John T. Edel, Henri Salvador, Lennon McCartney, Jean-Christophe Rosaz, Nathalie Biarnés, …

a-cappella-Werke von der Renaissance bis heute

Mehrere Werke zum Thema Tiere von Josquin Desprez, Francis Poulenc, Marie-Madeleine Chevalier- Duruflé, Johann Hermann-Shein, Etienne Daniel, Zoltan Kodaly, Orlando Gibbons, Claudio Monteverdi, Stephen Hatfield, John T. Edel, Henri Salvador, Lennon McCartney, Jean-Christophe Rosaz, Nathalie Biarnés, …

