Exposition de photographies » Abandonné » Pinsac Pinsac Catégories d’Évènement: Lot

Pinsac

Exposition de photographies » Abandonné », 28 avril 2023, Pinsac Pinsac. Exposition de photographies » Abandonné » 0 EUR Salle Roger Vitrac Pinsac Lot

2023-04-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-01 18:00:00 18:00:00 Pinsac

Lot Pinsac . 0 EUR 0 L’atelier de photographie Souillac images, expose une série de photos sur le thème Abandonné, des lieux, des objets abandonnés ou cachés du grand public ©souillacimages

Pinsac

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Pinsac Autres Lieu Pinsac Adresse Salle Roger Vitrac Pinsac Lot Ville Pinsac Pinsac Departement Lot Tarif 0 EUR Lieu Ville Pinsac

Pinsac Pinsac Pinsac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinsac pinsac/

Exposition de photographies » Abandonné » 2023-04-28 was last modified: by Exposition de photographies » Abandonné » Pinsac 28 avril 2023 Lot Pinsac Salle Roger Vitrac Pinsac Lot

Pinsac Pinsac Lot