La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:00

Pinocchio, pantin de bois, souhaite devenir un « garçon comme les autres ». Désobéissant et égoïste, il est jeté sur un chemin hasardeux qui le confronte à toutes ses frustrations, à toutes ses failles et à tous ses travers. Son voyage est un parcours initiatique dans une Italie fantasmée où les bûches prennent vie, où les animaux parlent et où les morts reviennent. La fantaisie est partout et les épisodes se succèdent avec une jubilation frénétique, de la mer à la campagne, en passant par la forêt, par un petit théâtre de marionnettes ou encore par le ventre d’un squale. Pour donner vie à cette fantaisie adressée aux petits et aux grands, la Compagnie des Dramaticules invente une fabrique théâtrale placée sous le signe des arts forains. Ce lieu de tous les possibles est une véritable machine à jouer où la puissance du jeu, conjuguée aux instruments du théâtre, recréent la magie de l’un de nos plus beaux mythes. Les épisodes se succèdent avec une frénésie qui accompagne la fuite en avant du héros. Un lieu de tous les possibles où s’entremêlent les souvenirs, les fantasmes, et les rêves ! _Les Aventures de Pinocchio_, écrit par Carlo Collodi en1883 est considéré comme un monument de la littérature italienne, adapté depuis de nombreuses fois au cinéma, en littérature et au théâtre. Cette version de _Pinocchio_ promet de vous en mettre plein la vue !

Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Une féerie pour petits et grands retraçant le voyage de Pinocchio, indocile, menteur et n’en faisant qu’à sa tête de bois.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T21:25:00