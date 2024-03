Pinocchio – Joël Pommerat Théâtre du Cercle Rennes, samedi 25 mai 2024.

Pinocchio – Joël Pommerat Dans le cadre du Festival des Créations Amateures Samedi 25 mai, 15h00, 20h00 Théâtre du Cercle 8 € tarif plein / 6 € étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

« Fidèle au conte original de Collido, Joël Pommerat modernise Pinocchio. Le pantin au travers d’un parcours initiatique, va essayer de correspondre à ce que l’on attend de lui afin qu’il devienne un véritable humain de chair et d’os et non plus une marionnette en bois.

Mais Pinocchio ne semble pas adapté pour le monde qu’il lui ai proposé. La question que l’on se pose tous·te·s est alors: pourquoi cherche t-on à le faire rentrer dans ces rails ? Pinocchio pourrait-il rester un pantin de bois? »

Mise en scène Delphine Battour Création lumières Camille Rouchon Avec Adrien, Joseph, Lilouane, Louise, Margaux, Maude, Milo, Morgan, Sasha, Timothée, Toscane

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

