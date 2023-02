Pinocchio THEATRE DE CHARTRES, 7 mars 2023, CHARTRES.

Pinocchio THEATRE DE CHARTRES. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 19:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

MAIRIE DE VILLEPINTE présente ce spectacle Information importante: Le spectacle aura finalement lieu le 18/03/23 à 18h00Les billets déjà achetés pour la date du 19/03/23 à 17h00 restent valables.Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue.Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance.Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical. PINOCCHIO

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

