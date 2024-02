Pinocchio Centre des bords de marne Le Perreux-sur-Marne, dimanche 10 mars 2024.

Pinocchio Les Dramaticules / Jérémie Le Louët 10 – 12 mars Centre des bords de marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:25:00+01:00

Fin : 2024-03-12T14:30:00+01:00 – 2024-03-12T15:55:00+01:00

» Pinocchio est l’un des rares textes de prose dont on est portés, tant est grande la qualité de l’écriture, à se graver un à un les mots dans la mémoire, comme on ferait d’un poème. » Italo Calvino

Un pantin de bois nommé Pinocchio est jeté sur un chemin hasardeux qui le confronte à toutes ses frustrations, à toutes ses pulsions, à tous ses travers. Son voyage est un parcours initiatique dans une Italie fantasmée où les bûches prennent vie, où les animaux parlent et où les morts reviennent. L’action se déploie sur une multitude de scènes : la mer, la campagne, la forêt, un petit théâtre de marionnettes, le ventre d’un squale… La fantaisie est partout et les épisodes se succèdent avec une jubilation frénétique. Jérémie Le Louët et son équipe proposent une féerie pour adultes et enfants, placée sous le signe des arts forains ; une fabrique théâtrale, un lieu de tous les possibles pour donner simultanément vie aux souvenirs, aux fantasmes, aux mythes et aux rêves.

L’ÉQUIPE

Adaptation et mise en scène : Jérémie LE LOUËT

Avec

Pierre-Antoine BILLON, Julien BUCHY, Anthony COURRET, Jonathan FRAJENBERG, Jérémie LE LOUËT et Dominique MASSAT

Scénographie : Blandine VIEILLOT

Construction : Guéwen MAIGNER

Costumes : Barbara GASSIER, assistée de Noémie REYMOND

Stagiaire costumes : Marion THOMASSON

Factrice de marionnette : Manon DUBLANC

Vidéo : Jérémie LE LOUËT

Lumière : Thomas CHRÉTIEN

Son : Thomas SANLAVILLE

Régie : Thomas CHRÉTIEN et Théo POMBET

Direction de production : Noémie GUEDJ

PARTENAIRES

Production : Les Dramaticules.

Coproduction : Le Théâtre de Chartres, le Prisme-Théâtre municipal d’Élancourt, le Théâtre de Châtillon et le Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée.

Aide à la création : Le Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Résidences de création : Le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre de Châtillon et le Cresco à Saint-Mandé.

Les Dramaticules sont soutenus par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au titre du FONJEP, par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide à l’activité artistique, et par la Ville de Cachan.

Théâtre Les Dramaticules

© Noémie Guedj et Armelle Briand