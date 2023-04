Pinocchio 21 Paris plaine, 12 avril 2023, Paris.

Du mercredi 12 avril 2023 au jeudi 27 avril 2023 :

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

Drôle, philosophique et féérique, cette libre adaptation du chef d’œuvre de Collodi s’est ancrée dans notre siècle pour apporter une réflexion nouvelle sur notre humanité.

Langage de rue, addiction aux écrans, interrogations subtiles sur le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire que l’on croyait connaître. Les musiques de Gilles Lauret aux inspirations multiples, nous entraînent dans un univers aussi contemporain que féérique.

« Un très bon trio de comédiens. Le célèbre conte est transcendé. » MEDIAPART

« Le Pinocchio de Collodi se prend un sacré coup de jeune ! » LA TERRASSE

« Un spectacle malin et bien de son siècle pour petits et grands. » LA 1ere OUTRE-MER

« Cette pièce intelligente surprend agréablement par sa modernité et sa poésie en offrant une vision savoureuse de notre société. » SURLESPLANCHES.COM

« Une très belle pièce, je conseille particulièrement. » Yann Seyller, CHERIE FM

« Une pièce Jeune Public dont la poésie ne laisse pas indifférent les plus grands. On le conseille sans réserve. » Michel Reinette, RADIO TOMA

« Un grand bravo. » VAUCLUSE MATIN

« Magnifique moment de théâtre (…) Le charme nous prend et ne nous lâchera à aucun moment ». LA TRIBUNE DES TRETEAUX.

« La compagnie Lé LA aborde des thématiques « de grands » avec délicatesse et poésie : qu’est-ce que grandir ? A-t-on toujours le choix ? Est-ce possible de changer ? » BONGOU.RE

Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris

Contact : https://espaceparisplaine.fr/piece/pinocchio-21/

Pinocchio-21