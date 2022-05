Pinocchio, 2 juin 2022, .

Pinocchio

2022-06-02 – 2022-06-02

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires.

Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue.



Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce

grand spectacle musical.



Auteurs Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLÉ



Mise en scène Guillaume BOUCHÈDE

Musiques Sandra GAUGUE

Chorégraphies Julia LEDL

Costumes Corinne ROSSI

Masques Julie COFFINIÈRES

Décors FARRU

Effets spéciaux Pascal FRISTCH / SFX



Avec Pablo CHERREY-ITURRALDE, Pierre REGGIANI, Laura BENSIMON, Nicolas SOULIÉ, Juliette BÉCHU, Thomas RONZEAU, Marine LLADO,

Simon HEULLE, Inès VALARCHER, Tullio CIPRIANO

