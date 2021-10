Pinocchio · Cie des Dramaticules Le Théâtre, 11 mars 2022, Laval.

Pinocchio · Cie des Dramaticules

Le Théâtre, le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

Popularisé dans l’inconscient collectif par le dessin animé de Disney, Pinocchio fut d’abord un roman pour enfants, chef-d’œuvre de la littérature italienne signé Carlo Collodi. Un conte volontiers cruel et picaresque, récit initiatique sur l’enfance et ses pouvoirs d’émerveillement, que s’approprie Jérémie Le Louët avec une grande intelligence et une énergie contagieuse. Il y célèbre tous les artifices et trompe-l’œil offerts par la grande fabrique du théâtre (toiles peintes, panneaux, projections vidéo…) au sein d’une féérie de fête foraine. Tout ce que l’on croit connaître du conte et de son imaginaire est comme réenchanté par cette lecture jubilatoire qui interroge aussi, avec une âme d’enfant, notre rapport à la sagesse et à la transgression.

15€ · 10€ · 6€

Les aventures d’un célèbre pantin de bois revisitées avec une réjouissante maestria théâtrale.

